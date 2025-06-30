Temmuz Koç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Koç burçlarının aşkta ne zaman yüzü gülecek? Satürn Koç'tayken bu biraz zor gibi görünüyor. Ancak 2.5 yıllık döngünün sonunda Satürn'ün size büyük ödülleri olacağından şüpheniz olmasın.

Aşk hayatınızda heyecan verici ama zaman zaman kafa karıştırıcı bir ay sizi bekliyor. Özellikle 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, kalp meselelerinde yeni başlangıçlara açık bir dönemi simgeliyor.

Flörtü olan Koçlar için cesur adımlar atmak mümkün, ancak 17 Temmuz sonrası başlayacak Merkür retrosu geçmişten gelen bir aşkı da tekrar gündeme getirebilir. Ex'ten next olmaz, demeyin. Bu sefer olabilir. Çünkü Satürn de retro.

Karşı tarafla iletişimde net olmaya ve duygularınızı abartmadan ifade etmeye çalışmalısınız. Venüs’ün 31 Temmuz’da Yengeç burcuna geçişiyle birlikte aşk daha duygusal ve bağ kurmaya yönelik bir hal alacak. İlişkisi olan Koçlar için ev ve aile temaları öne çıkıyor.