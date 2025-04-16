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Nisan Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Nisan 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Nisan ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Nisan ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Nisan ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi burçları, size bir yeni haberimiz var: Satürn Koç burcuna girdi. Bu demek oluyor ki Satürn sizi 7. ev, yani evlilik ve ortaklar alanınızda yeni sınavlara tabii tutacak. Nisan ayı ise bu sınavların ilkini yaşatacak. 

İkili ilişkilerinizde önemli değerlendirmeler yapacağınız bir dönemdesiniz. Venüs retrosu sırasında ilişkilerinizde geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Ancak, 12 Nisan'dan sonra ilişkilerinizde daha sağlam temeller atabilir ve uyumu yakalayabilirsiniz.​ Güzel bir ay olmasını diliyorum.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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