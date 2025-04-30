Mayıs Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir.

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları