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Mayıs Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Güneş'in Boğa burcuna geçişi ile birlikte, 1–20 Mayıs arası Terazi burçlarının 8. evi canlanacak. Bu dönemde hayatınızdaki maddi kaynaklarla ilgili önemli değişiklikler yaşanabilir. Eski kalıpları yıkma, derinlemesine bir arınma isteği artabilir.

12 Mayıs Akrep Dolunayı seni içsel dünyaya dönmeye ve mevcut ilişkilerindeki dinamikleri gözden geçirmeye davet ediyor. Bu dönemde finansal meseleler, sigorta, kredi, miras gibi ortak kaynaklarla ilgili netleşmeler yaşanabilir.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte kişisel ilişkiler ve yakın çevre ile olan bağlarınız güçlenecek. Sosyal hayatınız hareketlenebilir. Keyifli bir ay olsun.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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