Mayıs Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Yılın ikinci yarısına girerken ateş elementine sahip öncü Koç burçlarını yazın sıcağı daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Şu an her neyi kendinize dert ediniyorsanız unutun. Çünkü Mayıs ayı size ilaç gibi gelecek!

Bu ay sizi bir yeni ay bir de dolunay bekliyor. Mayıs ayı genel anlamda Koç burcu için özgüvenli başlangıçlar, duygusal ve zihinsel dönüşümler ve sorumluluk alma zamanı olacak.

Ayın başında Venüs-Neptün kavuşumu hayallerinize odaklanmanızı sağlayacak ama ayaklarınızın yere bastığından çok emin olun. Aman, olmayacak duaya 'Amin' demeyin!

Satürn'ün 25 Mayıs’ta Koç burcuna geçmesiyle birlikte hayatınıza yeni bir ciddiyet ve yapı geliyor. Bu geçişle birlikte önümüzdeki 2.5 yıl boyunca hayatınızda yeni bir dönem başlayacak: daha fazla sorumluluk, kişisel yapılanma, kararlılık.