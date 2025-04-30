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Mayıs Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

5–10 Mayıs arası, Venüs-Neptün kavuşumu, romantizm ve hayalperestlik getirebilir ama duygusal anlamda yanılmalar da olabilir. Bu nedenle aşk meselelerinde biraz daha gerçekçi olmanı öneririm.

12 Mayıs Akrep Dolunayı derinlemesine ilişkilerde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mevcut ilişkilerde daha fazla güven arayışı, “gerçekten ne istiyorum?” sorusunu sormak için iyi bir zaman olabilir.

23–27 Mayıs civarı Venüs ve Satürn’ün olumlu açıları, ilişkilerde daha ciddi ve sorumlu bir yaklaşım gerektiriyor. İlişkinde sağlam temeller atmalısın. Çünkü sonrasında büyük problemler yaşanabilir. 

20 Mayıs sonrası, Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte, arkadaşlıklar ve sosyal çevre ile olan ilişkilerin artacak. Yeni insanlarla tanışabilir, arkadaşça ilişkilerde daha fazla derinlik hissedebilirsin.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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