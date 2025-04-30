Mayıs Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

5–10 Mayıs arası, Venüs-Neptün kavuşumu, romantizm ve hayalperestlik getirebilir ama duygusal anlamda yanılmalar da olabilir. Bu nedenle aşk meselelerinde biraz daha gerçekçi olmanı öneririm.

12 Mayıs Akrep Dolunayı derinlemesine ilişkilerde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mevcut ilişkilerde daha fazla güven arayışı, “gerçekten ne istiyorum?” sorusunu sormak için iyi bir zaman olabilir.

23–27 Mayıs civarı Venüs ve Satürn’ün olumlu açıları, ilişkilerde daha ciddi ve sorumlu bir yaklaşım gerektiriyor. İlişkinde sağlam temeller atmalısın. Çünkü sonrasında büyük problemler yaşanabilir.

20 Mayıs sonrası, Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte, arkadaşlıklar ve sosyal çevre ile olan ilişkilerin artacak. Yeni insanlarla tanışabilir, arkadaşça ilişkilerde daha fazla derinlik hissedebilirsin.