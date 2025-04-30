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Mayıs Koç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Bahar geldiyse gevşer gönül yayları! Bu ay tam da böyle zamanlara tanıklık edeceksiniz.

1–7 Mayıs arası Venüs’ün Plüton’la sekstil açısı, ilişkilerde derinleşme ve tutkulu bağlar getirebilir. Bu dönemde biriyle bağ kurma ya da mevcut ilişkide daha samimi paylaşımlar yaşama ihtimaliniz yüksek.

Neptün etkisi sebebiyle yeni tanışmalar idealize edilebilir, gerçeklikten uzak duygulara kapılabilirsin. Dolandırılmalara ve aldatılmalara dikkat edin. Eşşeğimizi sağlam kazığa bağlıyoruz!

23–24 Mayıs’ta Ay, Venüs ve Satürn’ün yakınlaşması, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk alma enerjisini artırıyor. Bu, ciddi bir karar ya da bağlanma adımı olabilir. Yoksa yüzük mü geliyor? Ne dersiniz?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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