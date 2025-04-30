Mayıs Koç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Bahar geldiyse gevşer gönül yayları! Bu ay tam da böyle zamanlara tanıklık edeceksiniz.

1–7 Mayıs arası Venüs’ün Plüton’la sekstil açısı, ilişkilerde derinleşme ve tutkulu bağlar getirebilir. Bu dönemde biriyle bağ kurma ya da mevcut ilişkide daha samimi paylaşımlar yaşama ihtimaliniz yüksek.

Neptün etkisi sebebiyle yeni tanışmalar idealize edilebilir, gerçeklikten uzak duygulara kapılabilirsin. Dolandırılmalara ve aldatılmalara dikkat edin. Eşşeğimizi sağlam kazığa bağlıyoruz!

23–24 Mayıs’ta Ay, Venüs ve Satürn’ün yakınlaşması, ilişkilerde ciddiyet ve sorumluluk alma enerjisini artırıyor. Bu, ciddi bir karar ya da bağlanma adımı olabilir. Yoksa yüzük mü geliyor? Ne dersiniz?