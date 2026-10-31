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Terazi Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

İkinci evindeki geri hareketli Merkür ayın başında maaş, prim ve fiyat konularında yeniden pazarlık gündemi açıyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönmesiyle teklifler netleşiyor. Burcunda ileri harekete geçen Venüs kişisel alışverişlerde neye değer verdiğini hatırlatıyor. On birinci evinde yan yana gelen Mars ve Jüpiter sosyal çevrede harcama beklentisi doğurabilir; gereksiz bir davete bütçeni zorlama. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi sosyal masrafları büyütebilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken iletişim ve satış kaynaklı gelirler hareketleniyor. İkizler Dolunayı dokuzuncu evinde yurt dışı ya da eğitim giderlerinde net bir sonuç getirebilir. Teklifleri yazılı karşılaştır. Ay sonuna kalan tutarı haftada bir yeniden hesapla. Ortakla yaptığın ödeme anlaşmasını yeniden okumak sürprizleri önler.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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