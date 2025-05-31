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Haziran Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Haziran 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Haziran ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Haziran ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sağlıksal anlamda bu ay daha çok zihinsel dinlenme, içsel denge ve stres yönetimi üzerine odaklanmalısınız. Mars’ın Başak burcundaki seyahati, bastırılmış stresleri ve fiziksel olarak ihmal edilen konuları gün yüzüne çıkarabilir. Uyku düzenine, bağışıklık sistemine ve sindirim sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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