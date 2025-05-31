Haziran Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlıksal anlamda bu ay daha çok zihinsel dinlenme, içsel denge ve stres yönetimi üzerine odaklanmalısınız. Mars’ın Başak burcundaki seyahati, bastırılmış stresleri ve fiziksel olarak ihmal edilen konuları gün yüzüne çıkarabilir. Uyku düzenine, bağışıklık sistemine ve sindirim sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.