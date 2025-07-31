Ağustos Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi senin için oldukça heyecan verici. 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, iş hayatını ve yaratıcı projelerini adeta bir spot ışığı gibi aydınlatıyor. Uzun süredir kafa yorduğun, emek verdiğin bir fikriniz sonunda hak ettiği ilgiyi ve takdiri toplayabilir. Sanatla ilgili bir işin mi var? Ya da belki medya sektöründe mi çalışıyorsun? Hatta belki de çocuklarla ilgili bir projen mi var? İşte özellikle bu alanlarda, bu ayda emeklerinin karşılığını alma potansiyelin oldukça yüksek.

Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte enerjin de tavan yapacak. Artık daha hızlı hareket etmek, kendini daha net ifade etmek isteyeceksin. Sakın kendini durdurma, bu enerjiyi en iyi şekilde kullan.

22 Ağustos'ta gerçekleşen Başak Yeni Ayı'na baktığımızda ise hayatında adeta bir içsel temizlik başlıyor. Zihnini sadeleştir, gündelik koşuşturmaların arasında ruhuna nefes alacak bir alan yarat. Meditasyon seansları, doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler, sana enerji verebilir.

Gelelim aşka... 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle aşk hayatında ise yeni bir sayfa açılabilir. Eğer kalbin boşsa, sosyal çevrenden biriyle sıcak bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır gözünden kaçan biri aslında tam da aradığın kişi olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, birlikte sosyalleşmek ve ortak bir sosyal çevrede uyumlu olmak, sizi daha da birbirinize bağlayacaktır. Hatta, aranızdaki uyum herkesi kıskandıracak seviyeye ulaşabilir. Bu uyumun tadını çıkar, aşkın ve dostluğun keyfini sür. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...