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7 Temmuz - 13 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hafta sonunda seni bekleyen ilk dördün, gökyüzündeki yerini alırken, sana biraz daha kendine dikkat etmen gerektiğini fısıldıyor. Bilirsin, senin doğanla gelen bir denge yeteneğin var. Ancak bu hafta, bu dengeyi korumak için biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekebilir.

Belki de biraz halsizlik, belki bir soğuk algınlığı ya da uyku düzeninde yaşanacak bir bozulma... Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, kendini zorlamadan, dinlenmeye özen göster. Unutma, bedenin ve ruhun seninle aynı dili konuşmak istiyor. Ilık bir duş almak, nefes çalışmalarına zaman ayırmak, belki de ruhunu dinlendirecek kısa bir meditasyon seansı... İşte bu gibi şeyler, sana bu dönemde çok iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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