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7 Temmuz - 13 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Ay, coşkulu ve enerjik ruhuna ışık olacak. Bu durum, genellikle enerji dolu ve hayat dolu olan bedenini daha da güçlendirecek. Her zaman olduğu gibi hareket, senin en büyük yardımcın olacak. Hafta boyunca sabahları, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğanın kucağına atıl ve açık havada yürüyüş yap. Bu, bedenini ve ruhunu tazeleyecek. Gün içinde ise, öfkeni nefese dönüştürme çalışmaları yap. Bu, içinde biriken negatif enerjiyi dışarı atmana yardımcı olacak.

Haftanın enerjisine kapılsan da hızlı tepki vermek yerine durup biraz düşün. Bedenin sana ne söylüyor, onu dinle. Kendine biraz zaman ver ve bedeninle bağlantı kur. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için çok önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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