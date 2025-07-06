7 Temmuz - 13 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Ay, coşkulu ve enerjik ruhuna ışık olacak. Bu durum, genellikle enerji dolu ve hayat dolu olan bedenini daha da güçlendirecek. Her zaman olduğu gibi hareket, senin en büyük yardımcın olacak. Hafta boyunca sabahları, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğanın kucağına atıl ve açık havada yürüyüş yap. Bu, bedenini ve ruhunu tazeleyecek. Gün içinde ise, öfkeni nefese dönüştürme çalışmaları yap. Bu, içinde biriken negatif enerjiyi dışarı atmana yardımcı olacak.

Haftanın enerjisine kapılsan da hızlı tepki vermek yerine durup biraz düşün. Bedenin sana ne söylüyor, onu dinle. Kendine biraz zaman ver ve bedeninle bağlantı kur. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için çok önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…