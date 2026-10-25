Sevgili Terazi, hafta derin duyguların yükseldiği dolunayla bel, böbrek ve alt karın bölgeni hassaslaştırabilir. Venüs geriye giderken duygusal yükler bel kaslarında sertlik olarak hissedilebilir; sabah kalkınca birkaç dakika ayakta esnemek ve gün boyu bol su içmek böbreklerini rahatlatır. Güneş ikinci evinde olduğu için öğünlerde ölçülü porsiyon belirlemek kolay; tuzlu atıştırmalıkları azalt. Güneş'in Plüton'la yaptığı gerilimli açısı kalp çevrende ya da omuzlarında gerginlik bırakabilir, kısa bir yürüyüş sana iyi gelir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir sağlık planı kurmak yerine mevcut randevularını gözden geçir. Hafta sonunda yarım saatini sessiz bir odada bel esneme hareketlerine ayırmak haftayı yumuşakça kapatır. Su içmeyi unutma. Akşamları sıcak bir bitki çayı belindeki gerginliği yumuşatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…