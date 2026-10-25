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Terazi Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hafta derin duyguların yükseldiği dolunayla bel, böbrek ve alt karın bölgeni hassaslaştırabilir. Venüs geriye giderken duygusal yükler bel kaslarında sertlik olarak hissedilebilir; sabah kalkınca birkaç dakika ayakta esnemek ve gün boyu bol su içmek böbreklerini rahatlatır. Güneş ikinci evinde olduğu için öğünlerde ölçülü porsiyon belirlemek kolay; tuzlu atıştırmalıkları azalt. Güneş'in Plüton'la yaptığı gerilimli açısı kalp çevrende ya da omuzlarında gerginlik bırakabilir, kısa bir yürüyüş sana iyi gelir. Merkür retrosu devam ederken yeni bir sağlık planı kurmak yerine mevcut randevularını gözden geçir. Hafta sonunda yarım saatini sessiz bir odada bel esneme hareketlerine ayırmak haftayı yumuşakça kapatır. Su içmeyi unutma. Akşamları sıcak bir bitki çayı belindeki gerginliği yumuşatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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