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Koç Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde dolunayın etkisiyle çene, boyun ve şakak bölgende bir gerginlik hissedebilirsin; uykuya dalmakta zorlanır ya da sabah yorgun uyanırsan bu normal. Yemek çiğnerken iki tarafı da kullanmak ve sert sakızdan uzak durmak çene kaslarını dinlendirir. Merkür retrosu sürerken kontrol ve tahlil randevularını ertelemeden gözden geçirmek yerinde olur. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle enerjin hareket arıyor; öğle arasında yarım saatlik tempolu bir yürüyüş gerginliği atar. Hafta sonu Merkür ile Mars'ın sinir bozucu açısı baş ağrısı ve sabırsızlık getirebilir, bu yüzden ağır yemekten ve fazla kafeinden kaçın. Güneş ışığı alarak güne başlamak ve akşamları kitap okumak uykunu düzenler. Ayrıca gün içinde yeterince su içmeyi ve kısa nefes molaları vermeyi unutma. Gün sonunda yüzünü ılık suyla yıkamak da rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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