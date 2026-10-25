Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde dolunayın etkisiyle çene, boyun ve şakak bölgende bir gerginlik hissedebilirsin; uykuya dalmakta zorlanır ya da sabah yorgun uyanırsan bu normal. Yemek çiğnerken iki tarafı da kullanmak ve sert sakızdan uzak durmak çene kaslarını dinlendirir. Merkür retrosu sürerken kontrol ve tahlil randevularını ertelemeden gözden geçirmek yerinde olur. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesiyle enerjin hareket arıyor; öğle arasında yarım saatlik tempolu bir yürüyüş gerginliği atar. Hafta sonu Merkür ile Mars'ın sinir bozucu açısı baş ağrısı ve sabırsızlık getirebilir, bu yüzden ağır yemekten ve fazla kafeinden kaçın. Güneş ışığı alarak güne başlamak ve akşamları kitap okumak uykunu düzenler. Ayrıca gün içinde yeterince su içmeyi ve kısa nefes molaları vermeyi unutma. Gün sonunda yüzünü ılık suyla yıkamak da rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…