Sevgili Terazi, haftanın başında dolunayın derin kaynaklar alanını aydınlatması bir kredi, taksit ya da ortak masrafın konuşulmasını gerektiriyor. Venüs retro burcunun son derecelerinde yavaşlarken eski bir parasal konu tamamen kapanmak istiyor. Güneş ikinci evinde olduğundan kendi gelirini ayrı bir sayfada görmek rahatlatır; ortak ve kişisel masrafları iki sütunda tutmayı dene. Merkür geri giderken yeni borç yerine var olan ödemelerin yeniden yapılandırılmasını bankayla görüşmek mantıklı. Plüton'un keyif alanına kurduğu gergin açı ani bir harcama isteğini körükleyebilir; sipariş vermeden önce bir gece bekle. Hafta ortasında arkadaşlardan gelen bir ödünç talebine tutar ve geri ödeme tarihi belirterek cevap ver. Bankadan faiz indirimi talep etmek de bütçeni rahatlatabilir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…