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Terazi Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın başında dolunayın derin kaynaklar alanını aydınlatması bir kredi, taksit ya da ortak masrafın konuşulmasını gerektiriyor. Venüs retro burcunun son derecelerinde yavaşlarken eski bir parasal konu tamamen kapanmak istiyor. Güneş ikinci evinde olduğundan kendi gelirini ayrı bir sayfada görmek rahatlatır; ortak ve kişisel masrafları iki sütunda tutmayı dene. Merkür geri giderken yeni borç yerine var olan ödemelerin yeniden yapılandırılmasını bankayla görüşmek mantıklı. Plüton'un keyif alanına kurduğu gergin açı ani bir harcama isteğini körükleyebilir; sipariş vermeden önce bir gece bekle. Hafta ortasında arkadaşlardan gelen bir ödünç talebine tutar ve geri ödeme tarihi belirterek cevap ver. Bankadan faiz indirimi talep etmek de bütçeni rahatlatabilir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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