14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hızlı trende gibi geçecek! Yani inişler, çıkışlar ve tabii anbean değişen yönler olacak. İşte bu yüzden kariyer hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, biraz zorlanacağını söyleyebiliriz. İçindeki seslerin çatışması ve karar verme noktasında yaşadığın kararsızlık, gözünü biraz karartabilir. Ancak sakın unutma, çevrenden gelecek minik bir yardım eli bile, pusulanı doğru yöne çevirmene yardımcı olacak.

Haftanın tam ortasında ise gökyüzünde Venüs ve Merkür'ün uyumu, seni adeta bir süperstar gibi parlatmaya yetecek. Toplantılarda, görüşmelerde ya da kreatif projelerinde oldukça destekleyici bir dönemdesin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür'ün durağan konumu, her şeyi biraz bulanık gösterebilir. Bu yüzden acele kararlar almaktan kaçınmalı, hızlı trende dengeni kaybetmemeye özen göstermelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…