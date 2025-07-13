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14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için hızlı trende gibi geçecek! Yani inişler, çıkışlar ve tabii anbean değişen yönler olacak. İşte bu yüzden kariyer hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, biraz zorlanacağını söyleyebiliriz. İçindeki seslerin çatışması ve karar verme noktasında yaşadığın kararsızlık, gözünü biraz karartabilir. Ancak sakın unutma, çevrenden gelecek minik bir yardım eli bile, pusulanı doğru yöne çevirmene yardımcı olacak.

Haftanın tam ortasında ise gökyüzünde Venüs ve Merkür'ün uyumu, seni adeta bir süperstar gibi parlatmaya yetecek. Toplantılarda, görüşmelerde ya da kreatif projelerinde oldukça destekleyici bir dönemdesin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür'ün durağan konumu, her şeyi biraz bulanık gösterebilir. Bu yüzden acele kararlar almaktan kaçınmalı, hızlı trende dengeni kaybetmemeye özen göstermelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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