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14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı geçecek gibi görünüyor. Kariyer hayatında yeni başlangıçlara adım atarken, biraz zorlanacağını söyleyebiliriz. İçsel çatışmaların ve karar verme noktasında yaşadığın tereddütler, gözünü karartabilir. Ancak unutma ki çevrenden gelecek en küçük bir destek bile, pusulanı doğru yöne çevirmene yardımcı olacak.

Haftanın ortasında ise, gökyüzündeki Venüs ve Merkür'ün iş birliği, adeta bir yıldız gibi parlamanı sağlayacak. Toplantılar, görüşmeler ya da kreatif işlerin için oldukça destekleyici bir dönemdesin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür'ün durağan konumu, her şeyi olduğundan farklı gösterebilir. Bu yüzden acele kararlar almaktan kaçınmalısın.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru keyifli ve hareketli bir süreç başlayabilir. Bu durumda romantik ilişkilerinde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişten bir aşkın izleri tekrar yüzeye çıkabilir. Bu durumda, özlemlerinin mi, yoksa alışkanlıklarınızın mı seni geriye çektiğini anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir. Bu hafta kendini dinlemeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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