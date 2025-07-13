14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı geçecek gibi görünüyor. Kariyer hayatında yeni başlangıçlara adım atarken, biraz zorlanacağını söyleyebiliriz. İçsel çatışmaların ve karar verme noktasında yaşadığın tereddütler, gözünü karartabilir. Ancak unutma ki çevrenden gelecek en küçük bir destek bile, pusulanı doğru yöne çevirmene yardımcı olacak.

Haftanın ortasında ise, gökyüzündeki Venüs ve Merkür'ün iş birliği, adeta bir yıldız gibi parlamanı sağlayacak. Toplantılar, görüşmeler ya da kreatif işlerin için oldukça destekleyici bir dönemdesin. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür'ün durağan konumu, her şeyi olduğundan farklı gösterebilir. Bu yüzden acele kararlar almaktan kaçınmalısın.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru keyifli ve hareketli bir süreç başlayabilir. Bu durumda romantik ilişkilerinde bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişten bir aşkın izleri tekrar yüzeye çıkabilir. Bu durumda, özlemlerinin mi, yoksa alışkanlıklarınızın mı seni geriye çektiğini anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir. Bu hafta kendini dinlemeyi unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…