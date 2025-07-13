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14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk hayatında oldukça hareketli ve heyecan verici gelişmelerin olduğu bir hafta olabilir. Özellikle hafta sonuna doğru, romantik ilişkilerinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Belki yeni bir aşka yelken açma fırsatı bulabilirsin ya da mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişten bir aşkın izleri tekrar yüzeye çıkabilir. Bu durumda, özlemlerinin mi, yoksa alışkanlıklarının mı seni geriye çektiğini anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir. Belki de eski bir aşkına olan özlemin, belki de alışkanlıklarının konforu seni geriye çekiyor olabilir.

Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı ve duygularını, düşüncelerini gözden geçirmeni öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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