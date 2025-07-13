14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk hayatında oldukça hareketli ve heyecan verici gelişmelerin olduğu bir hafta olabilir. Özellikle hafta sonuna doğru, romantik ilişkilerinde bazı değişiklikler yaşanabilir. Belki yeni bir aşka yelken açma fırsatı bulabilirsin ya da mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var; Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişten bir aşkın izleri tekrar yüzeye çıkabilir. Bu durumda, özlemlerinin mi, yoksa alışkanlıklarının mı seni geriye çektiğini anlamak için biraz zaman ayırman gerekebilir. Belki de eski bir aşkına olan özlemin, belki de alışkanlıklarının konforu seni geriye çekiyor olabilir.

Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı ve duygularını, düşüncelerini gözden geçirmeni öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…