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14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Uzun vadeli planlar yapın. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta uzun vadeli aşklardan söz edeceğiz! Görünen o ki burcunda meydana gelen Dolunayın ardından şansın da bahtın da açılacak. Ancak aşk kapını çaldığında biraz şaşırabilirsin. Zira, kalbinin ritmini değiştirip seni kendine aşık eden kişi seninle zıt bir karaktere sahip ve farklı bir kültürden geliyor olabilir. 

Zıtlıklardan güç alarak aşka kapılabilirsin. Doludizgin bir aşkın peşinde güzel duygular ve romantik başlangıçlar yapmaya hazır olsan iyi edersin. Mutluluk enerjisiyle dolup hayatı bambaşka görmeye başlayabilirsin. Şimdiden söyleyelim, bu aşk seni uzaklara da götürebilir. Yaşadığın yeri değiştirmeye şimdiden kendini hazır hissedebilirsin. 

Yine de biraz frene bassan iyi edersin. Aşka kapılma demiyoruz ama tedbir de iyidir diyor, uzun ömürlü bir aşk için adım adım yürümeyi tercih etmeni tavsiye ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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