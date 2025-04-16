14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta uzun vadeli aşklardan söz edeceğiz! Görünen o ki burcunda meydana gelen Dolunayın ardından şansın da bahtın da açılacak. Ancak aşk kapını çaldığında biraz şaşırabilirsin. Zira, kalbinin ritmini değiştirip seni kendine aşık eden kişi seninle zıt bir karaktere sahip ve farklı bir kültürden geliyor olabilir.

Zıtlıklardan güç alarak aşka kapılabilirsin. Doludizgin bir aşkın peşinde güzel duygular ve romantik başlangıçlar yapmaya hazır olsan iyi edersin. Mutluluk enerjisiyle dolup hayatı bambaşka görmeye başlayabilirsin. Şimdiden söyleyelim, bu aşk seni uzaklara da götürebilir. Yaşadığın yeri değiştirmeye şimdiden kendini hazır hissedebilirsin.

Yine de biraz frene bassan iyi edersin. Aşka kapılma demiyoruz ama tedbir de iyidir diyor, uzun ömürlü bir aşk için adım adım yürümeyi tercih etmeni tavsiye ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...