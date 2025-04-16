14 Nisan - 20 Nisan Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta duygusal anlamda bir hayli dengeli olacaksın. Romantik ilişkilerde ne istediğini bilecek ve kendini açıkça ifade edeceksin. Hislerini göstermekten, birlikteliğin için çaba harcamaktan ise tereddüt etmeyeceksin.

Çoğu zaman iş hayatın konusunda sana motivasyon verecek olan Mars ile Neptün üçgeninden beslenen mücadeleci ruhun, aşk için de mücadeleye hazır olacak. Sahi, sevdiklerin için neler yapabilirsin?

İşte bunu görebileceğiz bu hafta! Sevgi dolu bir enerjiyle bağlanmaya hazır olduğunu da hissedebileceksin. Belki de içten içe uzun süredir planladığın evlilik yolculuğu için artık harekete geçebilirsin. Yuva kurmak için retrolarından bittiği bugünler harika olacaktı. Tabi eğer bekarsan, senin için ise yeni bir aşka kapılma vakti. Bunun için hobilerine vakit ayırıp sosyalleşmeli, yeni insanlarla tanışırken gözünü de yüreğini de açmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...