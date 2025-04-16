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14 Nisan - 20 Nisan Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Duygusal dengeyi kurabilecek misiniz? Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Nisan - 20 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta duygusal anlamda bir hayli dengeli olacaksın. Romantik ilişkilerde ne istediğini bilecek ve kendini açıkça ifade edeceksin. Hislerini göstermekten, birlikteliğin için çaba harcamaktan ise tereddüt etmeyeceksin. 

Çoğu zaman iş hayatın konusunda sana motivasyon verecek olan Mars ile Neptün üçgeninden beslenen mücadeleci ruhun, aşk için de mücadeleye hazır olacak. Sahi, sevdiklerin için neler yapabilirsin? 

İşte bunu görebileceğiz bu hafta! Sevgi dolu bir enerjiyle bağlanmaya hazır olduğunu da hissedebileceksin. Belki de içten içe uzun süredir planladığın evlilik yolculuğu için artık harekete geçebilirsin. Yuva kurmak için retrolarından bittiği bugünler harika olacaktı. Tabi eğer bekarsan, senin için ise yeni bir aşka kapılma vakti. Bunun için hobilerine vakit ayırıp sosyalleşmeli, yeni insanlarla tanışırken gözünü de yüreğini de açmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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