29 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Merkür ile Plüton'un karşı karşıya gelmesi, paranın ve kaynakların nasıl paylaşıldığı konusunda ciddi bir sorgulama süreci başlatabilir. İş yerindeki payına, emeklerinin karşılığına ve hak ettiğin miktara daha fazla odaklanabilirsin. Bu hafta sonu bile, işle ilgili düşünceler zihnini meşgul edebilir.

Tam da bu noktada gökyüzünden aldığın enerji ile kendini göstermeli, hakkını almalısın. İstediğini elde etmek için gerekiyorsa, değişimi kucaklamayı da unutmamalısın. Belki de konfor alanından çıkmanın zamanı gelmiştir. Galiba, iş değiştirmenin zamanı geldi!

Aşk hayatında ise, kıskançlık ya da sahiplenme duyguları ön plana çıkabilir. Eğer ilişkini dengesizleştiren duygular varsa, bu duyguların kökenine inmek zorunlu hale gelebilir. Gerçekleri görmek cesaret gerektirir, ancak bu seni daha olgun bir hale getirir. Duygusal cesaretin, sana hayatın birçok alanında kazanımlar sağlayacak. Bu süreci yönetirken, kendine karşı dürüst olmayı unutma. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını kabul etmek, bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…