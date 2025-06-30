Temmuz Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık açısından bu ay stres yönetimi, içsel denge ve uyku düzeni önem kazanıyor. Oğlak dolunayı özellikle ruhsal sağlığınıza ışık tutacak; bilinçaltı korkular, uykusuzluk ya da geçmişten kalan bir rahatsızlık tetiklenebilir. Mars’ın Başak burcundaki etkisiyle bağışıklık, bağırsaklar ve sinir sisteminiz hassas olabilir. Sağlıklı bir ay olmasını diliyoruz.