Temmuz Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Bu ay sizin için beklenmedik gelişmelerin ve içsel aydınlanmaların bir arada yaşanacağı bir dönem. 7 Temmuz’da Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve bu sizi özellikle aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcı projeler konusunda ani değişimlere açık bir hale getirecek. Hayatınıza spontane gelişmeler, sürpriz başlangıçlar veya hızlı kararlar damga vurabilir.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ise geçmişle yüzleşme, içe dönme ve tamamlanma enerjisi taşıyor; bırakmanız gereken bir yük, alışkanlık ya da duygusal mesele gündeme gelebilir.

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise ilişkilerde, ortaklıklarda ve sosyal bağlantılarda yepyeni bir dönemi başlatabilir. Ancak Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) bu alanlarda iletişimsel aksaklıkları da beraberinde getireceğinden temkinli ilerlemekte fayda var.