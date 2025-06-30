onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
Temmuz Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Bu ay sizin için beklenmedik gelişmelerin ve içsel aydınlanmaların bir arada yaşanacağı bir dönem. 7 Temmuz’da Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve bu sizi özellikle aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcı projeler konusunda ani değişimlere açık bir hale getirecek. Hayatınıza spontane gelişmeler, sürpriz başlangıçlar veya hızlı kararlar damga vurabilir. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ise geçmişle yüzleşme, içe dönme ve tamamlanma enerjisi taşıyor; bırakmanız gereken bir yük, alışkanlık ya da duygusal mesele gündeme gelebilir. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise ilişkilerde, ortaklıklarda ve sosyal bağlantılarda yepyeni bir dönemi başlatabilir. Ancak Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) bu alanlarda iletişimsel aksaklıkları da beraberinde getireceğinden temkinli ilerlemekte fayda var.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın