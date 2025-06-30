Temmuz Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda Uranüs etkisiyle ani gelişmeler, şaşırtıcı tanışmalar ve beklenmedik kararlar söz konusu olabilir. Özellikle bekar Kova burçları için yeni bir flört veya kısa sürede gelişen bir ilişki ihtimali oldukça yüksek. Mevcut ilişkisi olanlar için ise özgürlük ihtiyacı, bireysel alan konusu gündeme gelebilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, partnerle yeni bir sayfa açmak veya yeni bir ilişkiye adım atmak için destekleyici olsa da, Merkür retrosu nedeniyle 17 Temmuz sonrası yanlış anlaşılmalara, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine dikkat edilmeli. İletişim kazalarına açık bir dönemdesiniz.