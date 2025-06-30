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Temmuz Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

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Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Aşk hayatınızda Uranüs etkisiyle ani gelişmeler, şaşırtıcı tanışmalar ve beklenmedik kararlar söz konusu olabilir. Özellikle bekar Kova burçları için yeni bir flört veya kısa sürede gelişen bir ilişki ihtimali oldukça yüksek. Mevcut ilişkisi olanlar için ise özgürlük ihtiyacı, bireysel alan konusu gündeme gelebilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, partnerle yeni bir sayfa açmak veya yeni bir ilişkiye adım atmak için destekleyici olsa da, Merkür retrosu nedeniyle 17 Temmuz sonrası yanlış anlaşılmalara, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine dikkat edilmeli. İletişim kazalarına açık bir dönemdesiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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