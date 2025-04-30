Mayıs Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir.

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları