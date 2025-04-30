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Mayıs Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

1–20 Mayıs arası Güneş Boğa burcunda iken sizin 4. evinizi aktive ediyor. Bu dönemde evle ilgili önemli düzenlemeler, ailevi meseleler ve içsel huzur ön plana çıkacak. Aile bağlarını güçlendirme isteği duyabilirsiniz, evle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

12 Mayıs Akrep Dolunayı ilişkilerde derin bir farkındalık yaratabilir. İkili ilişkilerdeki bağlılık, güven ve kontrol konuları seni zorlayabilir. 

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçişi 10. evini aktive ederek iş ve kariyer konusunda hızlanmaya başlayacaksınız. Bu dönemde iş yerindeki konumunuz, hedefleriniz ve toplumsal statünüzle ilgili önemli değişimler ve fırsatlar olabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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