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Mayıs Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

5–10 Mayıs Venüs-Neptün kavuşumu aşk hayatında duygusal bir karmaşa yaratabilir. Hayal kırıklıkları, yanıltıcı duygular ya da belirsizlikler olabilir. İlişkilerde gerçekçi olmak önemli.

12 Mayıs Akrep Dolunayı duygusal açıdan derin bir farkındalık getirecek. Partnerinize daha bağlı hissedebilirsiniz. Duygularınızı olduğundan daha yoğun yaşayacaksınız.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle birlikte daha çok sosyal bağlantılar kurmaya başlayacaksınız. Yalnız olanlar için yeni ilişki fırsatı kapıda.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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