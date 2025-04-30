Mayıs Kova Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

5–10 Mayıs Venüs-Neptün kavuşumu aşk hayatında duygusal bir karmaşa yaratabilir. Hayal kırıklıkları, yanıltıcı duygular ya da belirsizlikler olabilir. İlişkilerde gerçekçi olmak önemli.

12 Mayıs Akrep Dolunayı duygusal açıdan derin bir farkındalık getirecek. Partnerinize daha bağlı hissedebilirsiniz. Duygularınızı olduğundan daha yoğun yaşayacaksınız.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle birlikte daha çok sosyal bağlantılar kurmaya başlayacaksınız. Yalnız olanlar için yeni ilişki fırsatı kapıda.