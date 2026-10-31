Onuncu evindeki geri hareketli Merkür ayın başında kariyerdeki prim konusunu yeniden hesaplatıyor; ayın ortasında ileri harekete dönünce bu konuda netlik geliyor. Dokuzuncu evinde ileri hareketine dönen Venüs yurt dışı ya da eğitim giderlerini tartmana yardım ediyor. Yedinci evinde yan yana gelen Mars ve Jüpiter ortakla yapılacak büyük bir harcama fikrini gündeme getiriyor; payları yazılı hale getir. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi ortak yatırımları abartabilir. Burcundaki Plüton kendi para anlayışında dönüşüm yaratıyor. İkizler Dolunayı beşinci evinde yaratıcı bir işten gelen kazancı netleştirebilir. Telefon ve ulaşım giderlerini gözden geçir. Paylaşılan alışverişte kendi payını önceden bildir. Aylık sabit ödemelerin tarihini telefonuna ekleyerek ilerle; kayıtlarını düzenli tut.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…