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Ağustos Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu ay özellikle burcunda gerçekleşen Dolunay'ın enerjisiyle biraz baş başa kalacağız. Dolunay'ın büyülü ışığı, duygusal dünyanda biraz dalgalanmalara sebep olabilir. Bu dalgalanmalar, bedeninle olan ilişkini de etkileyebilir.

Uyandığında hâlâ yorgun hissetmen, uykuya dalamaman ya da uyanmakta zorlanman gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dolunay'ın enerjisi cildini de etkileyebilir. Ciltte kuruluk, kaşıntılar ya da minik sivilcelerle karşılaşabilirsin. Bu süreçte cildine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir.

Ayrıca, Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın enerjisi de sindirim sistemin ve mide sağlığın üzerinde bir etkisi olabilir. En iyisi sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi ile gökyüzündeki gerginlikten korunmak olacaktır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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