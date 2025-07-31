Ağustos Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu ay özellikle burcunda gerçekleşen Dolunay'ın enerjisiyle biraz baş başa kalacağız. Dolunay'ın büyülü ışığı, duygusal dünyanda biraz dalgalanmalara sebep olabilir. Bu dalgalanmalar, bedeninle olan ilişkini de etkileyebilir.

Uyandığında hâlâ yorgun hissetmen, uykuya dalamaman ya da uyanmakta zorlanman gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dolunay'ın enerjisi cildini de etkileyebilir. Ciltte kuruluk, kaşıntılar ya da minik sivilcelerle karşılaşabilirsin. Bu süreçte cildine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir.

Ayrıca, Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın enerjisi de sindirim sistemin ve mide sağlığın üzerinde bir etkisi olabilir. En iyisi sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi ile gökyüzündeki gerginlikten korunmak olacaktır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…