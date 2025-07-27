28 Temmuz - 3 Ağustos Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta biraz tuhaf bir döneme girebilirsin. Vücudun seninle bir oyun oynuyor gibi hissedebilirsin. Beklenmedik bir anda beliren bir ağrı, garip bir kasılma ya da sebebi anlayamadığın bir halsizlik... Bu durumlar karşısında ne yapacağını bilemeyebilirsin. Ama unutma, her şeyi bilimsel açıklamalarla çözümlemek zorunda değilsin. Belki de bu hafta, sağlığınla ilgili cevaplar, bilimden ziyade sezgilerinde saklıdır.

Ruhunun derinliklerine dalmak ve iç sesini dinlemek, bu hafta sana beklediğinden daha fazla yardımcı olabilir. Sezgilerin, sağlığınla ilgili belirsizliklerin üzerindeki sis perdesini kaldırabilir ve asıl şifayı sunabilir. Bu hafta, belki de en iyi doktorun kendi iç sesin olacak. Kendini dinlemeyi unutma, çünkü vücudun sana anlatmak istedikleri olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…