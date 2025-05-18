19 Mayıs - 25 Mayıs Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu, zihinsel enerjini tavan yaptıracak. Fakat bu durumun bir de madalyonun öbür yüzü var. Bu enerji dalgası, zaman zaman gerginliğe dönüşebilir. Bu yüzden uyku düzenine dikkat etmekte fayda var. Uykusuz kalmamalı, zihinsel molalar vererek enerjini dengelemelisin.

Ayrıca, gözlerini gökyüzüne çevirdiğinde Satürn'ün Koç burcunda olduğunu göreceksin. Bu hareket, beden-zihin uyumunu daha ciddi şekilde ele alman gerektiğini işaret ediyor. Günlük rutinine sürdürülebilir bir egzersiz programı eklemek, bu dönemde sana oldukça iyi gelebilir. Belki bir yoga dersi, belki bir koşu turu... Kim bilir, belki de bu, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...