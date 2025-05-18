19 Mayıs - 25 Mayıs Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta Satürn burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, bedeninin sınırlarını daha fazla fark etmeni sağlayacak. Hızlı yaşamak yerine, sürdürülebilir enerjiyi hayatının merkezine almanın zamanı geldi. Bu haftanın başından itibaren, uyku düzenini ve beslenme alışkanlıklarını biraz daha yakından incelemek isteyebilirsin. Bu arada kendine daha fazla özen göstermek de sana iyi gelecektir.

Hafta sona ererken ise Güneş ve Uranüs arasındaki üçgen, sana yeni bir sağlıklı yaşam alışkanlığına kapılarını açacak. Belki de bir yoga rutini ya da sabahları meditasyon yapmak gibi, zihinsel enerjini yükseltecek bir alışkanlık keşfedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...