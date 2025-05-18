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19 Mayıs - 25 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Mayıs - 25 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için kariyer alanında oldukça hareketli olacak gibi görünüyor. İş ortaklıklarından elde edeceğin kazançlarla, finansal durumunda gözle görülür bir iyileşme yaşayabilirsin. Bu konuda motivasyonunu arttıran ise 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Venüs ile Mars arasındaki üçgen açı ve guclu çekimi olacak. Böylece iş birliklerinde verimlilik artacak ve elini güçlendiren anlaşmalarla daha başarılı projelere imza atacaksın.

Öte yandan 25 Mayıs'ta ise Merkür ile Uranüs kavuşumu, kariyerine yeni bir yön vermen için sana ilham verecek. Belki de yeni bir iş modeli üzerinde düşünmeye başlayabilirsin ya da teknolojiye dair yenilikçi bir fikirle sektörde adından söz ettirebilirsin. Attığın her adım başarı ve mutluluk getirecek, bu şansı kaçırma. 

Aşk hayatına gelirsek, Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle beraber daha ciddi bir tavır takınabilirsin. Artık duygusal konularda daha net olmayı tercih edecek ve bu durum, ilişkilerinde bazı yüzleşmeleri gündeme getirecek. Ancak unutma ki, bu yüzleşmeler ilişkinin sağlığı için oldukça önemli. Kendi duygularını ve beklentilerini açıkça ifade etmek, hem senin hem de partnerinin daha mutlu olmasını sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Kova burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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