19 Mayıs - 25 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açılacak! Hafta boyunca iş hayatında daha fazla sorumluluk alıyor olacaksın. Haftanın sonunda burcuna misafir olacak Satürn ise iş disiplininin artık daha yüksek bir seviyeye çıkması gerektiğini hatırlatacak. Hızlı ve stratejik kararlar almanın zamanı geldi. Bu kararlar, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarabilir ve profesyonel hayatında yeni fırsatlar yaratabilir.

Öte yandan 24 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeni, beklenmedik bir iş teklifi ya da görevi kapına getirebilir. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin o büyük fırsat olabilir. Bu dönemde, kariyerindeki hızlı değişimlere hazır olsan iyi edersin.

Aşk hayatında ise, bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Dürtülerin, özellikle 25 Mayıs itibarıyla Satürn'ün etkisiyle, kontrolsüzce devreye girebilir. Aniden başlayan yakınlaşmalar, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir. Tabii bu ilişkinin gerçekten uzun vadede mutluluğu da beraberinde getirip getirmeyeceğini sorgulamak önemli olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında ani kararlar almak yerine, her şeyi dikkatlice düşünsen ve kalbin kadar aklını da dinlesen iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...