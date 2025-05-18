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19 Mayıs - 25 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Mayıs - 25 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta kariyerinde yeni bir sayfa açılacak! Hafta boyunca iş hayatında daha fazla sorumluluk alıyor olacaksın. Haftanın sonunda burcuna misafir olacak Satürn ise iş disiplininin artık daha yüksek bir seviyeye çıkması gerektiğini hatırlatacak. Hızlı ve stratejik kararlar almanın zamanı geldi. Bu kararlar, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarabilir ve profesyonel hayatında yeni fırsatlar yaratabilir.

Öte yandan 24 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeni, beklenmedik bir iş teklifi ya da görevi kapına getirebilir. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin o büyük fırsat olabilir. Bu dönemde, kariyerindeki hızlı değişimlere hazır olsan iyi edersin.

Aşk hayatında ise, bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Dürtülerin, özellikle 25 Mayıs itibarıyla Satürn'ün etkisiyle, kontrolsüzce devreye girebilir. Aniden başlayan yakınlaşmalar, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir. Tabii bu ilişkinin gerçekten uzun vadede mutluluğu da beraberinde getirip getirmeyeceğini sorgulamak önemli olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında ani kararlar almak yerine, her şeyi dikkatlice düşünsen ve kalbin kadar aklını da dinlesen iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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