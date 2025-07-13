14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta enerjini biraz fazla hissedebilirsin, çünkü gökyüzünün seninle bir planı var ve bu planın anahtar kelimesi 'sakinlik'. Gökyüzü, senin bu hafta biraz daha sakinleşmeni, enerjini dengelemeni ve rahatlamanı istiyor.

Haftanın ortalarında, belki de farkında olmadan sinirsel gerginlikler yaşayabilirsin. Bu durum, özellikle yoğun iş temposu veya kişisel hayatındaki stresli durumlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Ancak endişelenme, çünkü senin için bir çözümümüz var!

Senin şifan, ritimde saklı. Bir dans, bir müzik, belki de bir nefes seremonisi... Tüm bunlar, bedenini ve ruhunu rahatlatabilir, enerjini dengeleyebilir. Unutma, sen sadece düşüncelerinle, zihninde olup bitenlerle sınırlı değilsin. Bedenin, dokuların da sevgiye, ilgiye ve özenli bir bakıma ihtiyaç duyar. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…