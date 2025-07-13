14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, haftanın ilk günlerinde, ofis ortamında biraz gerginlik hissedebilirsin. Belki de yeni bir politika uygulaması ya da bir sistem değişikliği, seni biraz zorlukla karşı karşıya bırakabilir. Ancak, unutma ki sen bir Kova'sın! Sıra dışı zekan ve problem çözme yeteneğinle, bu durumun üstesinden gelmek için gereken tüm donanıma sahipsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünde Merkür ve Venüs'ün bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık, iş hayatında sana destek olacak. Yaratıcılığın ve stratejik düşünme yeteneğin, bu dönemde daha da ön plana çıkacak. İşbirlikleri ve ortak çalışmaların artacağı bu dönemde, fikirlerin ve önerilerin daha çok değer bulacak.

Ancak, Merkür'ün retro hareketinde olduğunu unutmamakta fayda var. Bu dönemde hızlı kararlar almaktan kaçınmanı öneriyoruz. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünmek ve analiz etmek, bu dönemde daha iyi sonuçlar almanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…