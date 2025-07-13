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14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın ilk günlerinde, ofis ortamında biraz gerginlik hissedebilirsin. Belki de yeni bir politika uygulaması ya da bir sistem değişikliği, seni biraz zorlukla karşı karşıya bırakabilir. Ancak, unutma ki sen bir Kova'sın! Sıra dışı zekan ve problem çözme yeteneğinle, bu durumun üstesinden gelmek için gereken tüm donanıma sahipsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünde Merkür ve Venüs'ün bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık, iş hayatında sana destek olacak. Yaratıcılığın ve stratejik düşünme yeteneğin, bu dönemde daha da ön plana çıkacak. İşbirlikleri ve ortak çalışmaların artacağı bu dönemde, fikirlerin ve önerilerin daha çok değer bulacak.

Ancak, Merkür'ün retro hareketinde olduğunu unutmamakta fayda var. Bu dönemde hızlı kararlar almaktan kaçınmanı öneriyoruz. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde düşünmek ve analiz etmek, bu dönemde daha iyi sonuçlar almanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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