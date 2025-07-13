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14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu haftanın ilk günlerinde ofiste biraz gergin hissedebilirsin. Belki yeni bir politika, belki de bir sistem değişikliği seni biraz zorlayabilir. Ama hey, sen bir Kova'sın! Sıra dışı zekan ve problem çözme yeteneğin bu durumun üstesinden gelmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında, gökyüzünde Merkür ve Venüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında sana yardımcı olacak. Yaratıcı düşüncelerin, stratejik planların ve işbirliklerinin ön plana çıktığı bir döneme giriyorsun. Ancak, Merkür'ün retro hareketinde olduğunu unutma ve hızlı kararlar almaktan kaçın.

Aşk hayatında ise Ay ve Neptün'ün oluşturduğu uyum, seni daha derin bir ilişki arayışına yönlendirebilir. Artık yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor. Seni anlayan, seninle aynı duygusal frekansta olan birine çekilebilirsin. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Bu, senin ruh eşini bulmanın anahtarı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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