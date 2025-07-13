14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu haftanın ilk günlerinde ofiste biraz gergin hissedebilirsin. Belki yeni bir politika, belki de bir sistem değişikliği seni biraz zorlayabilir. Ama hey, sen bir Kova'sın! Sıra dışı zekan ve problem çözme yeteneğin bu durumun üstesinden gelmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında, gökyüzünde Merkür ve Venüs'ün oluşturduğu altmışlık, iş hayatında sana yardımcı olacak. Yaratıcı düşüncelerin, stratejik planların ve işbirliklerinin ön plana çıktığı bir döneme giriyorsun. Ancak, Merkür'ün retro hareketinde olduğunu unutma ve hızlı kararlar almaktan kaçın.

Aşk hayatında ise Ay ve Neptün'ün oluşturduğu uyum, seni daha derin bir ilişki arayışına yönlendirebilir. Artık yüzeysel ilişkiler seni tatmin etmiyor. Seni anlayan, seninle aynı duygusal frekansta olan birine çekilebilirsin. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Bu, senin ruh eşini bulmanın anahtarı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…