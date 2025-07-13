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14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında Ay ve Neptün'ün büyülü uyumunu hissedeceksin. Artık yüzeysel ilişkiler, sığ sohbetler, anlamsız bakışmalar seni tatmin etmemeye başlayacak. Sen ise daha derinlere dalmanın, duyguların en ince detaylarını yaşamanın peşine düşeceksin.

Bir ilişkide aradığın en önemli şey, anlayış ve empati. Sana değer veren, seninle aynı duygusal frekansta olan birine çekiliyorsun. Belki de bu kişi, uzun zamandır aradığın ruh eşin olabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Unutma, kalbinin sesi seni yanıltmaz. Bu, belki de ruh eşini bulmanın gizli anahtarı olabilir.

Hayatın her alanında olduğu gibi, aşkta da iç sesini dinlemekten korkma. Kendi duygularına güven, çünkü onlar senin en doğru pusulan. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Belki de bu sayfada, hayalini kurduğun aşkı bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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