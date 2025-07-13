14 Temmuz - 20 Temmuz Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında Ay ve Neptün'ün büyülü uyumunu hissedeceksin. Artık yüzeysel ilişkiler, sığ sohbetler, anlamsız bakışmalar seni tatmin etmemeye başlayacak. Sen ise daha derinlere dalmanın, duyguların en ince detaylarını yaşamanın peşine düşeceksin.

Bir ilişkide aradığın en önemli şey, anlayış ve empati. Sana değer veren, seninle aynı duygusal frekansta olan birine çekiliyorsun. Belki de bu kişi, uzun zamandır aradığın ruh eşin olabilir. Bu hafta, kalbinin sesini dinlemekten çekinme. Unutma, kalbinin sesi seni yanıltmaz. Bu, belki de ruh eşini bulmanın gizli anahtarı olabilir.

Hayatın her alanında olduğu gibi, aşkta da iç sesini dinlemekten korkma. Kendi duygularına güven, çünkü onlar senin en doğru pusulan. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Belki de bu sayfada, hayalini kurduğun aşkı bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…