Sevgili Kova, Plüton'un burcunda ileri harekete dönmesi bedenine de bir toparlanma süreci getiriyor; hafta boyunca uyku düzenini ve beslenme alışkanlıklarını sabitlemek kalıcı sonuç verir. Haftanın başında Akrep'teki Ay iş yoğunluğunun baş ağrısı ve omuz kasılması olarak yansımasına neden olabilir, gözleri ekrandan kaldırıp uzağa bakmak ve bileklerini çevirmek rahatlatır. Mars ile Satürn'ün üçgeni bilek, el ve kol bölgesinde sertlik varsa hafif ısıtma ve esneme için iyi bir zaman. Hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı dolaşımını destekleyen sosyal hareketliliği artırıyor, bacaklarını akşamları birkaç dakika yukarıda tutmak şişlik hissini azaltır. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken uzun yürüyüşlerde ayak bileklerini ve baldırlarını germek iyi olur. Çay ve kahveyi azaltıp bol su içmek dolaşımı destekler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…