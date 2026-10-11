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Kova Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Plüton'un burcunda ileri harekete dönmesi bedenine de bir toparlanma süreci getiriyor; hafta boyunca uyku düzenini ve beslenme alışkanlıklarını sabitlemek kalıcı sonuç verir. Haftanın başında Akrep'teki Ay iş yoğunluğunun baş ağrısı ve omuz kasılması olarak yansımasına neden olabilir, gözleri ekrandan kaldırıp uzağa bakmak ve bileklerini çevirmek rahatlatır. Mars ile Satürn'ün üçgeni bilek, el ve kol bölgesinde sertlik varsa hafif ısıtma ve esneme için iyi bir zaman. Hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı dolaşımını destekleyen sosyal hareketliliği artırıyor, bacaklarını akşamları birkaç dakika yukarıda tutmak şişlik hissini azaltır. Oğlak İlk Dördün'ü yaklaşırken uzun yürüyüşlerde ayak bileklerini ve baldırlarını germek iyi olur. Çay ve kahveyi azaltıp bol su içmek dolaşımı destekler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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