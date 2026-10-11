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Kova Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Plüton burcunda ileri harekete dönerken kişisel değerin ve kazancın hakkında uzun süredir erteleyen kararları netleştirme fırsatı veriyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay kariyer evinde para kazanma yollarını sorgulatıyor, Venüs retrosu eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir projeyi geri getirebilir; kesin karar için hafta sonunu beklemek güvenli. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı ortaklıkla gelen bir gelir fırsatını destekliyor. Mars ile Satürn'ün üçgeni yazışmaların ve sözleşmelerin sağlam sonuç vermesine yardımcı oluyor. Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru kaygılarını ve gizli kalmış masraflarını netleştirmeni istiyor. Ortak hesaplarda kimin ne ödediğini yazılı tutmak sonradan netlik sağlar. Kredi kartı ekstreni sakin bir saatte okumak gözünden kaçan harcamaları gösterir. Döviz bazlı bir ödeme yapacaksan kuru birkaç gün izleyip karşılaştırmak fark yaratır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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