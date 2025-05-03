4 Mayıs Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. Eski bir ailevi mesele ya da evle ilgili bir karmaşa karşısında söz sahibi olabilirsin. Uzun zamandır çözülmemiş bir sorun yeniden karşına çıktığında, çözüm anahtarı senin elinde olabilir. Geçmişe belki de son kez bakıp artık bazı eski defterleri kapatmanın zamanı gelmiş olabilir.

Tam da bu noktada aile içi meselelerin maddi yansımalarından söz etmeliyiz. Geçmiş borçlar ya da alacaklarla ilgili olabilecek bu süreçte önemli kararlar vereceksin. Ne istediğinden emin olmalı, aile mirasını ve belki de bazı taşınmazlara dair alım-satım kararları gündeminde yer alabilir. Özellikle ortak malların ayrılması, uzun yıllardır süre gelen tartışmaların son bulmasını sağlayabilir. Tüm bu süreçte duygularınla değil, mantığınla hareket etmeli ve kendi çıkarlarını da gözetmelisin.

Aşk hayatına geldiğimizde, geçmişin gölgesini ilişkilerini de etkilediğini görebiliriz. Belki de eski bir ilişkinin yaraları hâlâ canını acıtıyordur... Öte yandan şu anki ilişkinde yaşadığın bir durumun, sana geçmişte yaşadığın benzer bir duyguyu hatırlatıyor olması da son derece olası. Ancak bu durum, kırgınlıkları masaya yatırma ve duygusal bağları yeniden yapılandırma fırsatı olabilir. Bugün biraz cesaret ve kararlılıkla, her şeyi yeniden düzene sokabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...