4 Mayıs Pazar İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz geçmişe dönüş yapmalısın. Eski bir aile meselesiyle ilgili bir durum üzerinde söz hakkın olabilir. Uzun süredir çözüm bekleyen bir problem tekrar karşınıza çıktığında, çözümü bulabilecek kişi sen olabilirsin. Geçmişe belki de son bir kez bakarak bazı eski konuları sonlandırmanın vakti gelmiş olabilir.

Tüm bu duysal süreçlere ek olarak aşk hayatına baktığımızda, geçmişin gölgesinin romantik ilişkini de etkilediğini fark ediyoruz. Belki de eski bir ilişkinin yaraları hâlâ taze ve can acıtıcı olabilir... Diğer yandan, mevcut ilişkinde yaşadığın bir durum, sana geçmişte yaşadığın benzer bir hissi hatırlatabilir. Aslında bu durum, eski kırgınlıkları tekrar gözden geçirme ve duygusal bağları yeniden düzenleme fırsatına dönüşebilir. Bugün biraz cesaret ve kararlılıkla, her şeyi yeniden düzene sokabilirsin. Ama ile içinde pek çok şey değişecek, belli! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...