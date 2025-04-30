1 Mayıs Perşembe İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün evrenin enerjileri hayata dair kritik bilgiler sunuyor. Özellikle de Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, romantik ilişkinler ile finansa süreçlerin birbirine girmesini sağlıyor. Bu yüzden, aşk hayatında finansal veya duygusal güvenlik konularını ön plana çıkarabilir.

Tam da bu noktada partnerinle olan maddi veya manevi paylaşımını yeniden değerlendirmen gerekebilir. Belki de aşkı yönetmeye çalışmak yerine, onun doğasına uygun olarak serbest bırakman daha doğru bir yaklaşım olabilir. İçinden güvenmek geliyorsa hesapsızca bırakmalısın ona kendini. Ama güvenemiyorsan, belki de ayırılık vaktidir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…