25 Mayıs Pazar İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi tamamen göklerin iki büyülü gezegeni Merkür ve Uranüs'ün kavuşumundan akıyor. Bu muhteşem gökyüzü olayı, hayatına beklenmedik bir şekilde romantizm katacak bir sohbete kapı açabilir. Belki de hiç beklemediğin birinden ya da daha önce hiç tanışmadığın bir yabancıdan gelen bir davet, kalbinin hızlı atmasına neden olabilir. Tatlı bir tesadüf de adeta bir rüya gibi görünen ve kalbini hızlandıran bir olay olabilir.

Görünen o ki, bugünün enerjisi hem zihnini hem de kalbini harekete geçiriyor. Zihnin ve kalbin birlikte kanat çırpıyor olması, yeni deneyimlere ve maceralara açık olmanı sağlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...