19 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, heyecanla başladığın bu hafta, enerjik Mars'ın da etkisiyle sosyal çevrende daha belirgin ve etkili bir rol oynayabileceğin bir döneme işaret ediyor. Sosyal çevrendeki etkinliğinin artması, seninle aynı frekansta olan kişileri çekmene yardımcı olabilir. Çekiciliğinin yanında, dürüst ve doğrudan tavırlarınla adeta kalpleri fethedebilirsin.

Tam da bu noktada kendine güvenmeli, lafını esirgememeli ve flörtöz yanının da devreye girmesiyle aşktan keyif almalısın. Bir yandan da karşı tarafın ritmini anlamak ve uyum sağlamak için biraz yavaşlasan iyi edersin. Bu şekilde, hem kendini hem de karşı tarafı daha iyi anlayabilir, ilişkinin temelini daha sağlam bir zemine oturtabilirsin. Unutma, aşk hayatında dans gibi ritim de her şeydir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…