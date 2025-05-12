13 Mayıs Salı İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün duygusal dünyanda derin bir dalışa geçmeye hazır ol. Merkür'ün etkileyici gücü, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Partnerinle aranda uzun zamandır sümen altı edilmiş, belki de hiç konuşulmamış duygusal konular, bugün gün yüzüne çıkabilir.

Bu gizli kalmış sözlerin ya da bastırılmış hislerin patlaması, ilişkinde yeni bir sayfanın açılmasına sebep olabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde durmadığın kıskançlık ya da güven sorunları, bir tartışmayı tetikleyebilir. Ancak unutma, her tartışma kötü sonuçlanacak diye bir kaide yok. Belki de bu tartışma, ilişkinizde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Fakat, bu durumda doğru kelimeleri bulmak, sandığından daha zor olabilir. İçinde biriktirdiğin duyguları, düşünceleri ifade etmek, karşı tarafa tam anlamıyla aktarmak kolay olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…