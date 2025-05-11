12 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Akrep burcunun derin ve gizemli sularında gerçekleşen Dolunay'ın etkilerini paylaşmak için buradayız. Bu Dolunay, iç dünyanda sakladığın, belki de kendine bile söylemekten çekindiğin bazı tutkuları ve duyguları ortaya çıkarıyor. Görünen o ki derin duygular ve karmaşık hisler artık saklanacak yer bulamıyor...

Yüzeye çıkan duygular ise bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olabilir. Kendi iç dünyanda keşfedeceğin bu yeni duygusal derinlikler, aynı zamanda hayatının en büyük heyecanını yaşamana neden olabilir. Tabii her dönüşüm, bir yeniden doğuşu müjdeliyor da diyebiliriz. Zira, şimdi aşk zamanı! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…