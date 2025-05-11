12 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gizemli ve tutkulu Akrep burcunda meydana gelen Dolunay, eğitim hayatınla ilgili bazı sürpriz farkındalıkların kapısını aralayabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir öğrenme sürecini sonlandırma zamanı gelmiştir.

Öte yandan gündeminde belirli bir akademik kararı tekrar gözden geçirmek de yer alabilir. Hatta belki de yurt dışı ile ilgili bir planını yeniden yapılandırma zamanı gelmiştir. Bilginin derinliklerine dalmak ve niyetini netleştirmek, senin için en doğru yolu bulmana yardımcı olacaktır. Kendine bir hedef belirle ve kararsılıkları ardında bırakarak ilerlemeye başla!

Aşk hayatına dair ise, Dolunay'ın etkisiyle, derinlerde bastırdığın tutkuların su yüzüne çıkıyor. Uzun süredir içinde taşıdığın, belki de kendine bile itiraf etmekten çekindiğin duygular, artık gizli kalmayacak. İçinde bir yerlerde, belki de farkında bile olmadan, bastırdığın bu duyguların yüzeye çıkması, senin için büyük bir dönüşümün kapısını aralayabilir. Cesur bir adım atmak, belki de hayatının en büyük heyecanını yaşamana da neden olabilir. İşte şimdi aşk zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…