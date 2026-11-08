Sevgili Boğa, ilişkiler sayfanda yepyeni bir bölüm açılıyor! Haftanın ilk günü karşı burcun Akrep'te doğan Yeni Ay, partnerinle, bir iş ortağınla ya da hayatındaki önemli biriyle taze bir başlangıç yapmanı destekliyor. Yeni bir anlaşma, yeni bir söz, yeni bir 'biz' hikâyesi için harika bir zaman.

Hafta ortasında iş ve günlük düzen tarafında güzel bir akış var. Perşembe günü planladığın işler beklediğinden kolay ilerliyor, hatta küçük bir takdir alabilirsin. Evde de keyifli bir hareketlilik var; misafir ağırlamak ya da evinde küçük bir yenilik yapmak sana iyi gelecek.

Ve gelelim haftanın en önemli haberine: Yönetici gezegenin Venüs, Cumartesi günü düz harekete geçiyor. Son haftalarda aşk, para ya da kendine verdiğin değer konusunda yaşadığın kararsızlıklar yavaş yavaş yerini netliğe bırakıyor. Partnerli Boğa, ilişkisinde yeniden huzur buluyor. Bekar Boğa ise kalbinin ne istediğini artık çok daha iyi biliyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…