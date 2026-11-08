article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey 9 Kasım - 15 Kasım Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ilişkiler sayfanda yepyeni bir bölüm açılıyor! Haftanın ilk günü karşı burcun Akrep'te doğan Yeni Ay, partnerinle, bir iş ortağınla ya da hayatındaki önemli biriyle taze bir başlangıç yapmanı destekliyor. Yeni bir anlaşma, yeni bir söz, yeni bir 'biz' hikâyesi için harika bir zaman.

Hafta ortasında iş ve günlük düzen tarafında güzel bir akış var. Perşembe günü planladığın işler beklediğinden kolay ilerliyor, hatta küçük bir takdir alabilirsin. Evde de keyifli bir hareketlilik var; misafir ağırlamak ya da evinde küçük bir yenilik yapmak sana iyi gelecek.

Ve gelelim haftanın en önemli haberine: Yönetici gezegenin Venüs, Cumartesi günü düz harekete geçiyor. Son haftalarda aşk, para ya da kendine verdiğin değer konusunda yaşadığın kararsızlıklar yavaş yavaş yerini netliğe bırakıyor. Partnerli Boğa, ilişkisinde yeniden huzur buluyor. Bekar Boğa ise kalbinin ne istediğini artık çok daha iyi biliyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın