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3 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
3 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mayıs Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mayıs Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini daha yakından tanıyacağın ve fiziksel sınırlarını keşfedeceğin bir gün olacak. Evrenin enerjisi seni destekliyor ve bu, bedeninle olan bağlantını daha da derinleştireceğin anlamına geliyor.

Tam da bu noktada Mars ve Plüton arasındaki altmışlık, adeta sana bir uyarıda bulunuyor. Vücudunun sıcak-soğuk dengesine dikkat etmen gerekiyor. Bu, özellikle sonbaharın hafif serin rüzgarları ve yazın son sıcak günlerinin bir araya geldiği bu dönemde çok önemli. Kendini ne çok sıcak ne de çok soğukta bırakma, bedeninin ihtiyaç duyduğu ılımlı sıcaklığı sağlamaya özen göster. Söz konusu sıcak-soğuk dengesi ya da spor olduğunda bedeninin sınırlarını keşfet ve kendini zorlama! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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