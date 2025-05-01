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2 Mayıs Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
2 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Mayıs Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Mayıs Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini biraz fazla zorlama eğiliminde olabilirsin. Bu da bedensel sınırlarını aşmana yol açabilir. Aman dikkat bu baskı ve zorlama neticesinde bağışıklık sisteminin dengesi bozabilir. Sonuçta sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Tam da bu noktada Plüton'un Kova burcundaki geri hareketi, bazı sağlık konularına dikkat çekiyor. Bu dönemde boğaz ve boyun bölgende hassasiyet yaşayabilirsin. Belki biraz daha fazla çay içmek, bir atkı takmak veya boğaz pastilleri kullanmak gibi önlemler alman gerekebilir. Bağışıklığını etkileyen astrolojik etkilerle birlikte soğuk havalara da dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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