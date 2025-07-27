28 Temmuz - 3 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, yeni bir haftaya başlarken, enerjini yüksek tutmanın tam zamanı. Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte, senin için romantizm dolu bir rüzgar esmeye başlıyor. Temmuz ayının son günlerinde, aşk gezegeni Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, duygusal dünyanda bir hassasiyet dalgası hissedebilirsin.

Bu hassasiyet, romantik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırabilir. Belki de bir süredir beklediğin o özel kişiyle göz göze gelme fırsatın olabilir. Kalbini koruyan zırhını bir kenara bırakmanın ve duygularını serbest bırakmanın tam zamanı. Öte yandan eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde ev içindeki huzur ve mutluluk seviyesinin arttığını gözlemleyebilirsin. Sevdiklerinle daha çok vakit geçirme isteği, evdeki atmosferi daha sıcak ve samimi bir hale getirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…